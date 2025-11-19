Christine Lavarde : « Chaque année, le nouveau budget est le plus mauvais jamais voté »

Le gouvernement s’est engagé à ne pas augmenter les franchises médicales, mais a parallèlement établi un arrangement sur la CSG (contribution sociale généralisée). Ce prélèvement sur les revenus des pensions retraites, du patrimoine ou de placements financiers est revu à la hausse, selon le souhait du Parti Socialiste. Un pas de plus vers le cen... tre-gauche qui déplaît au centre-droite. Christine Lavarde, sénatrice (LR) des Hauts-de-Seine, déplore que le sujet soit actuellement de « savoir combien de milliards de déficit de moins on fait. On n’est pas dans une logique de remettre la Sécurité sociale à l’équilibre. Certaines branches à l’intérieur du budget sont excédentaires, par exemple la branche ‘famille’. Et alors qu’on a un vrai un problème de démographie, on va ponctionner la branche ‘famille’ pour financer d’autres branches du budget. L’année dernière on disait que le budget était le plus mauvais, je pense qu’on pourra répéter exactement cette phrase ». Christine Lavarde insiste sur le fait que pour Les Républicains : « les entreprises ne doivent pas être les vaches à lait de la fiscalité. Le recours à la fiscalité est ici une mauvaise réponse. À court terme, on a des recettes immédiates, mais sur le moyen terme c’est moins d’investissements dans les entreprises, moins de recrutements, donc des conséquences sur l’emploi et des délocalisations. On prend des décisions qui vont à l’encontre de la réindustrialisation qu’on avance ».

