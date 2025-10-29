Public Sénat
Bonjour chez vous !

Christine Lavarde : «J’ai du mal à comprendre quelle est la ligne directrice de ce budget»

Avec encore plus de 2000 amendements à discuter sur le budget 2026, les débats à l’Assemblée nationale prennent une tournure de course contre-la-montre. Pour Christine Lavarde, sénatrice (LR) des Hauts-de-Seine et présidente de la délégation sénatoriale à la prospective, le budget surnommé « Frankenstein » semble de plus en plus difficile à v...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/11/2026

