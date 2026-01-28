Public Sénat
Christine Lavarde : « Le Sénat ne sera pas comptable du budget porté par le gouvernement »

Sébastien Lecornu a-t-il rempli sa mission principale : doter la France d'un budget ? « Un budget qui dégouline d'impôts » dénonce Jordan Bardella, président du Rassemblement National. « Ce n'est pas un bon budget, car il ne prépare pas l'avenir » estime la députée du bloc présidentiel, Agnès Pannier-Runacher. « Ce texte ne satisfait personne ...

Politique

Oriane Mancini

26mn

Jusqu'au 03/05/2026

Bonjour chez vous !