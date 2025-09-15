Christophe Béchu : « Si chacun reste campé sur ses lignes rouges, ça n’est pas la démocratie »

Les discussions avec les oppositions sont ouvertes à Matignon. Sébastien Lecornu reçoit les représentants du Parti Socialiste pour essayer de trouver un accord sur le budget. Ces négociations se tiennent à la veille de manifestations inter-syndicales prévues le 18. Christophe Béchu, maire d’Angers, secrétaire général d’Horizons et ancien mini... stre de la Transition écologique, a « apprécié que la majorité des syndicats n’aillent pas soutenir un mouvement ‘Bloquons Tout’, qui ne s’inscrivait pas dans une démarche à trouver un débouché démocratique ». Christophe Béchu a déploré l’incapacité à trouver un accord avec les oppositions : « Les partis de gouvernement sont incapables de construire un front républicain budgétaire après avoir réclamé un front républicain électoral ». Il invoque à ce compte l’urgence de la situation : « L’absence de stabilité coûte à l’économie ; elle entraîne une dégradation de l’image de notre pays, des doutes sur notre capacité à rembourser notre dette, une augmentation des taux d’intérêts, avec une conséquence directe sur les impôts de demain ».

