Christophe Gomart : « Donald Trump compte s’emparer du Groenland de façon financière »

Prise de contrôle du Venezuela, velléités d’annexer le Groenland, menaces sur l’Iran et accord commercial avec Taïwan : les États-Unis de Donald Trump jouent sur tous les plans. Pour analyser cette actualité internationale en ébullition, Christophe Gomart, ancien chef du renseignement militaire et député européen (LR), était l’invité de la ... matinale « Bonjour chez vous ! ». Christophe Gomart estime que « Donald Trump ne compte pas s’emparer du Groenland par la force. Il va plutôt le faire de façon financière. Et quand on regarde ce qu’il fait au Venezuela, au Groenland, en Iran, à Taïwan, il cherche en fait à bloquer les Chinois et les Russes. Et tout est dit dans sa stratégie de sécurité nationale. Tout le pétrole vénézuélien qui intéressait les Chinois, les terres rares et les ressources fossiles du Groenland, le pétrole et le gaz iraniens, tout sera américain. Il vise l’assèchement de la Chine. Ce qu’il se passe en Ukraine, en fait il s’en fiche un peu ». En tant qu’ancien général et chef du renseignement militaire, Christophe Gomart est revenu sur les vœux d’Emmanuel Macron aux Armées : « il s’autosatisfait de ce qu’il a accompli pour la défense. Un bilan de mon point de vue injustifié quand on regarde les résultats et l’état réel des forces françaises. Il annonce qu’il a doublé la loi de programmation militaire. Dans les faits, à l’euro, c’est vrai, mais avec l’inflation et le coût d’entretien des matériels, on n’aura pas plus de chars, d’avions ou de canons. Or, avec la guerre de haute intensité qui existe aujourd’hui entre la Russie et l’Ukraine, on sait que l’on doit se préparer à cette éventualité ».

