Christophe Gomart : « Donald Trump compte s’emparer du Groenland de façon financière »

Prise de contrôle du Venezuela, velléités d’annexer le Groenland, menaces sur l’Iran et accord commercial avec Taïwan : les États-Unis de Donald Trump jouent sur tous les plans. Pour analyser cette actualité internationale en ébullition, Christophe Gomart, ancien chef du renseignement militaire et député européen (LR), était l’invité de la ...

Publié le

Invité

Général Christophe Gomart

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

21mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/04/2026

