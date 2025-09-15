Christophe Gomart : « Si Emmanuel Macron était un véritable homme d’État, il démissionnerait »

Face aux crises multiples qui traversent la France, les oppositions réclament un retour aux urnes, à la suite d’une dissolution de l’Assemblée nationale ou la démission du président de la République. Pour Christophe Gomart, député européen LR, Emmanuel Macron doit présenter sa démission aux Français, pour que le pays retrouve sa stabilité. A... ncien général et directeur du renseignement militaire, Christophe Gomart est également revenu sur l’actualité du conflit russo-ukrainien. Pour lui, la posture de l’Union Européenne serait purement symbolique et financière, mais manquerait d’effectivité : « une guerre soit on la fait, soit on va vers un plan de paix pour éviter qu’il y ait plus d’ukrainiens qui meurent demain. […] Aujourd’hui l’Union Européenne exige que la Russie se retire de la Crimée, mais ça n’arrivera pas, c’est de la pensée magique. Sur le terrain, les Russes avancent, grignotent du terrain et détruisent tout ce qui est devant eux ».

