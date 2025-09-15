Public Sénat
Christophe Gomart : « Si Emmanuel Macron était un véritable homme d’État, il démissionnerait »

Face aux crises multiples qui traversent la France, les oppositions réclament un retour aux urnes, à la suite d’une dissolution de l’Assemblée nationale ou la démission du président de la République. Pour Christophe Gomart, député européen LR, Emmanuel Macron doit présenter sa démission aux Français, pour que le pays retrouve sa stabilité. A...

Publié le

Invité

Général Christophe Gomart

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

20mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/09/2026

