Bonjour chez vous !

Claude Raynal : « Le rejet du budget par l’Assemblée nationale met en avant la copie du Sénat »

La navette parlementaire sur le budget se poursuit. Alors que l’Assemblée nationale reçoit ce samedi 29 novembre, la copie du PLFSS (budget de la Sécurité sociale) amendée par les sénateurs, le Sénat a débuté son examen du PLF (budget de l’État) ce jeudi 27 novembre, avec plus de 2300 amendements à examiner. Le budget de l’État ayant été ...

Publié le

Invité

Claude Raynal

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

23mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/11/2026

