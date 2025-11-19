Claude Raynal : « Le rejet du budget par l’Assemblée nationale met en avant la copie du Sénat »

La navette parlementaire sur le budget se poursuit. Alors que l’Assemblée nationale reçoit ce samedi 29 novembre, la copie du PLFSS (budget de la Sécurité sociale) amendée par les sénateurs, le Sénat a débuté son examen du PLF (budget de l’État) ce jeudi 27 novembre, avec plus de 2300 amendements à examiner. Le budget de l’État ayant été ... rejeté par l’Assemblée nationale, Claude Raynal, sénateur (PS) de Haute-Garonne et président de la commission des finances, explique que « l’on partira nécessairement de la copie du Sénat. Durant cette période, nous allons rentrer dans un certain nombre de débats, et si possible de votes. Ensuite nous verrons comment s’organise la discussion sur une commission mixte paritaire. Mais pour faire passer le budget, il faut non seulement que la commission mixte paritaire soit conclusive, mais également que l’Assemblée nationale vote cette fois-ci le texte. Donc il faut tenir compte des sensibilités qui la compose ». Claude Raynal déplore que « l'on voit des propositions de diminution des recettes, ça on le voit notamment suppression de la surtaxe des entreprises, qui disparaîtrait totalement de la première copie au Sénat. On le voit aussi sur les collectivités locales. Mais la question c’est où se font donc les augmentations ? Et lorsqu’on le voit, on ne les trouve pas toujours pertinentes. Par exemple, dans le plan France 2030, il n’y aurait plus de possibilité durant un an d’engager de nouveau chantier ».

