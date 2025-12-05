Clément Beaune : « Vouloir supprimer le Haut-commissariat au Plan c’est un peu le Milei du pauvre »

Le débat parlementaire sur le budget de la Sécurité sociale est supposé prendre fin ce mardi 9 décembre avec le vote ou le rejet de la copie à l’Assemblée nationale. Peu importe l’issue : les pronostics annoncent un vote extrêmement serré, qui se jouerait à quelques voix près. Clément Beaune, Haut-commissaire à la Stratégie et au Plan, anci... en ministre de l’Europe et des Transports salue « ce budget de la Sécurité sociale, qui est le fruit d’efforts et de compromis. On peut saluer les députés pour leur travail. Quand on est un citoyen qui regarde les débats, cela peut créer de la confusion. Peut-être qu’il faudrait derrière revoir nos procédures budgétaires ? On a le débat budgétaire le plus long d’Europe. Mais il fallait en tout cas, dans cette Assemblée fragmentée, trouver une méthode, des compromis de gouvernement, et des parlementaires de tout bord ont joué le jeu ». Clément Beaune est également revenu sur la volonté de réduire les dépenses de Haut-commissariat, voire de sa suppression, notamment par des collègues de son propre parti : « Je l’ai pris un peu personnellement, mais ça ce n’est pas très grave. Je dirige une institution qui fête ses 80 ans en janvier prochain, et qui peut sans doute s’améliorer. On a commencé par la fusion des agences de l’État cette année. On fait 15% d’économies de fonctionnement cette année, à la demande du Sénat d’ailleurs. Proposer la suppression du Haut-commissariat au Plan c’est le Milei du pauvre »

