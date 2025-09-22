Climat, nouvel enjeu des municipales ?

Un sondage sur la perception des Français sur le dérèglement climatique et ses conséquences vient d’être publié par l’institut Odoxa. Erwan Lestrohan, directeur conseil de l’institut nous explique que « le fatalisme progresse sur la question. Ils sont 35% à penser qu’il est déjà trop tard pour lutter contre le dérèglement climatique. C’... est quelque chose qu’il va falloir traiter politiquement car le fatalisme va entraîner de la démobilisation. […] Il faut par ailleurs noter que les réseaux sociaux ont donné une caisse de résonnance particulière aux climato-sceptiques qui représentent en réalité une personne sur dix en France ». Pour Élizabeth Martichoux, éditorialiste politique : « Les Français ressentent une forme de fatigue par rapport à la mobilisation nécessaire face au changement climatique. Les Français ont adopté des attitudes écolos, le vélo, le tri, le compost, etc. Mais il y a un sentiment de solitude que traduisent ces chiffres de l’institut Odoxa. Individuellement les Français font des efforts, mais les pouvoirs publics donnent l’impression de faire peu. Et c’est même plus qu’un sentiment ».

Voir plus