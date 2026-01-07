Colombe Brossel : « Pierre-Édouard Stérin organise la prise du pouvoir par l’extrême droite »

Les débats parlementaires sur le budget de l’État s’enlisent et ne trouvent pas de compromis alors que la date butoir avait été fixée au 31 décembre 2025. Pour passer en force, Sébastien Lecornu devra recourir au 49.3 ou aux ordonnances en s’assurant que le Parti Socialiste et Les Républicains ne voteront pas une motion de censure. Colombe Bros... sel, sénatrice (PS) de Paris, estime « qu’en tant que socialistes, que ce soit à l’Assemblée nationale ou au Sénat, nous avons contribué au débat parlementaire, notamment face à la radicalité de nos collègues de la droite sénatoriale. Ce n’est pas le Premier ministre qui y a contribué. Sur la question des ordonnances, je suis quand même heurtée : ce serait un pas supplémentaire en enlevant des pouvoirs au Parlement. Mais la question ça n’est pas tellement le moyen, mais « à quoi servira ce budget ? ». Colombe Brossel justifie également le lancement d’une commission d’enquête sur Pierre-Édouard Stérin, entrepreneur milliardaire français promoteur de politiques allant de la droite à l’extrême droite dans le cadre du « projet Périclès » : « sous couvert de financements d’un certain nombre de politiques publiques, c’est en fait l’organisation et le financement de la prise du pouvoir par l’extrême droite qui est programmée par ce plan Périclès. On voit à quel point les politiques publiques, parce qu’il y a une perte de financement public, sont comblées par cette galaxie autour de Pierre-Édouard Stérin, avec un agenda politique ».

