Colombe Brossel : « Pierre-Édouard Stérin organise la prise du pouvoir par l'extrême droite »

Les débats parlementaires sur le budget de l’État s’enlisent et ne trouvent pas de compromis alors que la date butoir avait été fixée au 31 décembre 2025. Pour passer en force, Sébastien Lecornu devra recourir au 49.3 ou aux ordonnances en s’assurant que le Parti Socialiste et Les Républicains ne voteront pas une motion de censure. Colombe Bros...

