Comment Donald Trump bouleverse-t-il l’ordre du monde ?

Depuis plus d’une semaine, l’actualité internationale est en ébullition. L’une des sources majeures de cette instabilité : les velléités de Donald Trump sur le Groenland. Pour faire plier l’Union européenne sur ce dossier, le président américain a lancé des menaces de hausse des droits de douanes sur tous les produits européens importés. I... l est ensuite revenu sur ses propos, à la suite d’une discussion avec Mark Rutte, secrétaire général de l’OTAN. Pour le moment, aucune hausse de taxe commerciale ne prendra effet, comme cela était initialement prévu, le 1er février. Pour Françoise Degois, éditorialiste politique, c’est une victoire d’Emmanuel Macron et de l’Union européenne : « ça devient viral, Top Gun a gagné. Cette semaine est incroyable, l’Europe se réveille véritablement. Dimanche, l’Élysée commence déjà à demander l’utilisation du dispositif anti-coercition. On voit que le Danemark marche. Les Allemands sont sous la pression de leur business. Meloni qui essaye de jouer les médiatrices. Et puis tout change en réalité parce qu’il y a Davos, où Macron dit ‘non’ à Trump avec le Premier ministre du Canada ». William Thay, président du think-tank « le Millénaire », relativise grandement la « victoire » de la France ou de l’Union européenne : « C’est une victoire sur le plan de la communication, mais je ne sais pas si c’est tout à fait vrai sur le pouvoir réel. Les États-Unis se désaxent du camp occidental. Et l’Europe, d’un point de vue militaire, diplomatique et économique, risque vraisemblablement et sous la pression des Allemands et de la Commission européenne, de lâcher nos intérêts sur de nombreux sujets et pour différentes raisons, notamment le patronat qui a besoin d’accords économiques avec les États-Unis ».

