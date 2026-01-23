Public Sénat
Comment Donald Trump bouleverse-t-il l’ordre du monde ?

Depuis plus d’une semaine, l’actualité internationale est en ébullition. L’une des sources majeures de cette instabilité : les velléités de Donald Trump sur le Groenland. Pour faire plier l’Union européenne sur ce dossier, le président américain a lancé des menaces de hausse des droits de douanes sur tous les produits européens importés. I...

Françoise Degois

Politique

Oriane Mancini

34mn

Jusqu'au 23/04/2026

Bonjour chez vous !