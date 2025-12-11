Crise agricole : Lecornu peut-il calmer la colère ?

Après la détection d’un cas de dermatose sur un bovin, l’abattage de tout un troupeau a été ordonné dans une ferme des Bordes-sur-Arize en Ariège. Plusieurs dizaines d’opposants à l’abattage ont bloqué l’accès à la ferme. Face à eux, plus de 350 gendarmes ont été mobilisés, des Centaures (véhicules blindés de la gendarmerie) et des ... hélicoptères. Des heurts ont éclaté le jeudi 11 décembre. Sébastien Lecornu est revenu sur cet évènement. Il dénonce des « militants violents de l’utra-gauche ». La ministre de l’Agriculture suit la même ligne : « l’ultra-gauche est arrivée avec des armes de guerre ». François Degois, éditorialiste politique, déplore que « le monde rural soit aujourd’hui au bout du rouleau. L’an dernier on avait une autre crise agricole, avec Gabriel Attal Premier ministre qui venait faire des annonces sur des bottes de paille, avec l’effet qu’on a eu : un salon de l’Agriculture désastreux pour Emmanuel Macron. Cette crise agricole elle est latente, sous l’ombre portée du Mercosur. Imaginez maintenant la signature du Mercosur dans ce moment agricole français. Il faut la repousser ». Hubert Coudurier, directeur de l’information du Télégramme, estime que « 20% de la population française paysanne est en souffrance. On y ajoute les abattages pour faire respecter les exigences sanitaires, et tout ça avec les chaînes d’information finit par faire une crise et une hystérie totale. Et l’on voit les limites de Sébastien Lecornu pour désamorcer ce genre de crise à chaud, loin des arrangements à l’Assemblée ».

