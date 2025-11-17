Public Sénat
David Lisnard : « Il y a eu 40 démissions de maires par mois sur ce mandat municipal »

Du 18 au 20 novembre 2025 se tient le Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France à Paris. Le président de l’Association des Maires de France, David Lisnard, maire (Nouvelle Énergie) de Cannes était l’invité de la matinale « Bonjour chez vous ! » pour alerter sur la situation des maires aujourd’hui dans le contexte bud...

Publié le

Invité

David Lisnard

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

24mn

Disponibilité

Jusqu'au 17/11/2026

