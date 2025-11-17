David Lisnard : « Il y a eu 40 démissions de maires par mois sur ce mandat municipal »

Du 18 au 20 novembre 2025 se tient le Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France à Paris. Le président de l’Association des Maires de France, David Lisnard, maire (Nouvelle Énergie) de Cannes était l’invité de la matinale « Bonjour chez vous ! » pour alerter sur la situation des maires aujourd’hui dans le contexte bud... gétaire. Pour David Lisnard : « Il y a chez les maires de l’exaspération du fait que cela fait des années que nous alertons sur la montée de l’impuissance publique. On est dans une crise de la démocratie aujourd’hui. L’enjeu est de démontrer que la démocratie est plus efficace que les régimes autoritaires. Et on voit que la gangrène fiscale et normative nous plombe dans l’action. Tout est plus long, cher, coûteux et complexe. Les maires qui ont résisté à ce mandat sont costauds. Il y a eu 40 démissions de maires par mois, c’est quatre fois plus, qu’il y a vingt ans. Ceux qui ont tenu ont surmonté la fin des gilets jaunes, le COVID, l’inflation sur les prix alimentaires, avec, parallèlement, l’État qui nous prenait de l’argent. Donc il y a une forme d’exaspération, mais aussi une forme de détermination ». David Lisnard a alerté longuement sur le risque de pérennisation d’un « système de corruption généralisé » via les narcotrafics, avec un risque d’ingérence notamment dans les municipales : « Le sujet du narcotrafic doit être traité tous azimuts, et nous en sommes très loin. La loi narcotrafic, qui suivait un débat du congrès des maires il y a un an, est une bonne loi, mais comme toujours en France on crée un cadre juridique mais il faut ensuite l’exécuter. L’histoire du monde montre que les mafias naissent toujours lorsque l’État s’effondre. Et notre État - qui est le plus consommateur au monde, d’argent, de prélèvements obligatoires, d’impôts et de charges - paradoxalement, a considérablement diminué sa part régalienne depuis une dizaine d’années. Et quand l’État n’est plus là pour veiller à l’ordre, ce sont d’autres groupes qui mettent en place un ordre ».

