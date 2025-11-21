Défense : le grand retour du service militaire

Public Sénat
Le service militaire est rétabli par Emmanuel Macron, ce jeudi 27 octobre, sur la base du volontariat. Cette décision, considérée nécessaire face aux menaces potentielles, fait débat, suite au discours du chef d’État-Major des Armées Fabien Mandon, annonçant que la France devra se préparer à « perdre ses enfants ». Pablo Pillaud-Vivien, rédac...

Pablo Pillaud-Vivien

Politique

Oriane Mancini

35mn

Jusqu'au 28/11/2026

