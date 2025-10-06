Public Sénat
Denis Lacorne : « Il est possible que Trump reçoive le Prix Nobel de la paix l’année prochaine »

Donald Trump a réussi à obtenir un accord de paix historique entre Israël et le Hamas qui pourrait mettre fin à la guerre à Gaza et aboutir à la libération des otages. La défense civile de Gaza annonce que l’armée israélienne commence à se retirer de certains secteurs de l’enclave palestinienne, supposée quitter le territoire avec l’entrée...

Publié le

Invité

Denis Lacorne

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

19mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/10/2026

