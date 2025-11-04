DÃ©tenus depuis 3 ans en Iran, CÃ©cile Kholer et Jacques Paris libÃ©rÃ©s

AprÃ¨s 1277 jours dâ€™incarcÃ©ration dans la prison dâ€™Evin en Iran, CÃ©cile Kholer et Jacques Paris ont obtenu une Â« libÃ©ration conditionnelle Â» et se sont entretenus avec le prÃ©sident de la RÃ©publique par visioconfÃ©rence. Ils avaient Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s pour Â« espionnage Â» par la RÃ©publique islamique dâ€™Iran, qui avait obtenu de CÃ©cile Kholer des Â... « aveux Â» forcÃ©s sur les raisons de sa prÃ©sence en Iran. Les deux prisonniers franÃ§ais ont ensuite Ã©tÃ© maintenus en prison. Pour FranÃ§oise Degois, Ã©ditorialiste politique : Â« Pour une fois il y a des bonnes nouvelles, en tant que grand reporter on connaÃ®t bien la diplomatie franÃ§aise. Alors il est vrai que lâ€™on a tendance Ã se moquer de la diplomatie franÃ§aise, mais la rÃ©alitÃ© câ€™est quâ€™on a un rÃ©seau diplomatique absolument hors norme, probablement lâ€™un des plus beaux du monde, avec des ambassadeurs extrÃªmement rÃ´dÃ©s, contrairement Ã la carricature que lâ€™on peut en faire Â». Pour Michael Darmon, Ã©ditorialiste politique chez i24NEWS : Â« Cette libÃ©ration câ€™est lâ€™aboutissement du travail de la diplomatie, adossÃ©e au service de renseignements, chapeautÃ©s par des discussions qui ont eu lieu au niveau prÃ©sidentiel. On a tous tendance, et câ€™est normal, Ã critiquer un pouvoir lorsquâ€™il met du temps Ã faire sortir des otages. Mais il y a ce travail de lâ€™ombre qui existe. Mais câ€™est aussi que les dictatures nâ€™aiment pas le bruit, elles prÃ©fÃ¨rent le silence, et peut-Ãªtre que Ã§a a jouÃ© aussi Â».

