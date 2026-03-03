Dissuasion nucléaire française : le pouvoir de la peur ?

Au quatrième jour des affrontements qui embrasent le Moyen-Orient, déclenchées par l'offensive américano-israélienne contre l'Iran, les conflits se poursuivent. Ce sont les intervenants Michaël Darmon, éditorialiste politique I24News et le Général François Chauvancy, rédacteur en chef de la revue “Défense de l’Union-IHEDN” qui s’expriment... aujourd’hui, sur le lancement des opérations militaires, lors de la matinale de Bonjour Chez Vous. Bien que le discours de l’Ile Longue prononcé par le Président Emmanuel Macron était déjà prévu au programme politique avant les conflits récents qui touche le Moyen-Orient, selon l’éditorialiste il était justifié et devait être maintenu. Pour Michaël Darmon « le Président veut être, lui aussi à sa manière, un game-changer, en changeant la donne en Europe, notamment avec cette annonce de partage de la dissuasion ». Le Général conteste « : « On ne partage pas la dissuasion nucléaire. Il n’y a pas de partage. C’est toujours le Président de la République la personne détenteur elle-même qui est détenteur de l’usage, ou non, de l’arme nucléaire. »

