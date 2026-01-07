Dominique Estrosi-Sassone : « Les maires sont les premiers confrontés à la crise du logement »

Face à la crise du logement, le Sénat s’est emparé du sujet dans le cadre d’un projet de loi de régulation du foncier examiné cette semaine. Il vise à relancer la production de logements : rétablissement d’une programmation nationale avec 400.000 logements par an d’ici à 2030 et les maires deviendraient présidents des commissions d’attribu... tion. La sénatrice (LR) des Alpes-Maritimes Dominique Estrosi-Sassone, à l’origine de la proposition de loi, était l’invitée de la matinale « Bonjour chez vous ! ». Dominique Estrosi-Sassone estime que « pour encourager la production de logements sociaux, la base c’est de redonner confiance aux élus locaux. Et pour leur redonner confiance, il faut que dans l’acte de construire, ils puissent avoir un retour autour de l’attribution des logements sociaux. Cela ne veut pas dire que les maires feront n’importe quoi. Les maires sont des élus responsables et les premiers confrontés à la crise du logement. J’insiste vraiment, mais c’est une question de confiance ». La sénatrice est également revenue sur « la colère des agriculteurs qui s’exprime depuis plusieurs semaines. Mais elle est montée d’un cran supplémentaire la semaine dernière. Les agriculteurs sont malheureusement aujourd’hui pris en tenaille de toutes parts. Il faut plus que jamais les soutenir. Le gouvernement a à nouveau annoncé des mesures. Mais le plus important c’est la question économique des fermes, les problèmes de trésorerie des entreprises familiales, à taille humaine ».

Voir plus