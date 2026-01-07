Public Sénat
Bonjour chez vous !

Dominique Estrosi-Sassone : « Les maires sont les premiers confrontés à la crise du logement »

Face à la crise du logement, le Sénat s’est emparé du sujet dans le cadre d’un projet de loi de régulation du foncier examiné cette semaine. Il vise à relancer la production de logements : rétablissement d’une programmation nationale avec 400.000 logements par an d’ici à 2030 et les maires deviendraient présidents des commissions d’attribu...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/04/2026

