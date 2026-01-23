Public Sénat
Dominique Reynié : « Chaque année, 180.000 Français meurent sans accès aux soins palliatifs »

Faut-il légaliser l’euthanasie et le suicide assisté ? Les discussions au Sénat sur le texte de loi sur la fin de vie se poursuivent. Mercredi soir, le Sénat a rejeté toute création d’un droit à l’aide à mourir en modifiant en profondeur l’article majeur de la loi examinée auparavant en commission des affaires sociales. La matinale « Bonjou...

Dominique Reynié

Politique

Oriane Mancini

22mn

Jusqu'au 23/04/2026

