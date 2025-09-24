Dominique Vérien : « On ne va pas remettre encore en discussion la réforme des retraites »

Nommé Premier ministre depuis 23 jours, Sébastien Lecornu ne trouve toujours pas d’accord pour sa feuille de route. La réforme Borne sur les retraites fait à nouveau débat y compris au sein du socle central. Pour Dominique Vérien, sénatrice (UC) de l’Yonne « il ne faut pas remettre encore en discussion la réforme des retraites. […] Il faut tro... uver d’autres compromis, même si je pense que cet accord de non-censure est de plus en plus difficilement trouvable ». Dominique Vérien est également revenue sur la condamnation à 5 ans de prison ferme de Nicolas Sarkozy avec exécution provisoire : « Sur les peines à plus de deux ans de prison, c’est 90% d’exécution immédiate pour le commun des mortels et 30% des prisonniers sont en attente de leur premier jugement (…). C’est peut-être attentatoire, mais imaginons en sens inverse : les gens ne comprendraient pas qu’on laisse en liberté des criminels en attente de leur appel ».

