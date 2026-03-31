Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Edouard Philippe : le seul à pouvoir battre Jordan Bardella ?

Le principal enseignement du baromètre de popularité Odoxa ce mois-ci est la forte pousse de popularité d’Edouard Philippe. En effet, dans un contexte de repli de la majorité présidentielle, Edouard Philippe sort victorieux de la campagne municipale du Havre et assoit sa crédibilité pour la prochaine échéance présidentielle. Le directeur conseil ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

29mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/06/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !