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Bonjour chez vous !

Edouard Philippe pourra-t-il faire l’union de la droite et du centre ?

C’était un discours au ton présidentiel pour Edouard Philippe ce dimanche à Reims devant les responsables du parti Horizons : « C’est cette France libre que je veux. Une France libre de se défendre contre ses ennemis lorsqu’ils la menacent. Une France libre de dire la vérité à ses amis quand ils se trompent. Une France libre de construire un de...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

33mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/08/2026

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