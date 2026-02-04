Élections municipales 2026 : les grandes échéances

Les sondages pour les municipales de mars 2026 à Paris laissent entrevoir la possibilité d’un second tour animé, avec trois, quatre, voire cinq candidats : Emmanuel Grégoire (Parti Socialiste), Rachida Dati (Les Républicains), Pierre Yves Bournazel (Horizons et Renaissance), Sophia Chikirou (La France Insoumise) et Sarah Knafo (« Reconquête ! »). D... es perspectives de qui maintiennent l’incertitude sur l’issue de ce scrutin et qui reflètent l’éclatement du spectre politique dans la capitale. Françoise Degois, éditorialiste politique, cite Guy Mollet en disant que « Paris c’est au bonheur de la droite la plus bête du monde, je ne vais pas pleurer. Mais Paris, depuis 2001, a toujours sombré sur les divisions de la droite. Quand Bertrand Delanoë prend la mairie, c’est la bataille qui fait rage entre Philippe Séguin et Jean Tiberi. C’est du popcorn tous les jours. Et puis Françoise de Panafieu, traitée par son camp de ‘pintade à roulette’. La dernière fois c’était entre Agnès Buzyn et Rachida Dati. C’est certain que l’équation va être compliquée pour le second tour ». Hubert Coudurier, directeur de l’information du Télégramme considère que « il y a des cycles en politique. Les socialistes ont été au pouvoir depuis extrêmement longtemps, il y a une poussée à droite, même s’il y a une division classique. Mais je pense qu’elle finira par se retrouver. On sait que Sophia Chikirou essaye de débaucher un certain nombre de candidats socialistes qui s’estiment mal placés, pour venir avec La France Insoumise. Et La France Insoumise nous réserve des surprises, comme toujours, en voulant faire élire Rachida Dati, et en plantant tous les maires socialistes ».

