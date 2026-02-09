Éléonore Caroit : « Nous prenons acte de la démission de Jack Lang de l’Institut du monde arabe »

La tentaculaire affaire Epstein est-elle aussi une affaire française ? Empêtré dans l’affaire pour sa proximité avec le pédocriminel Jeffrey Epstein, Jack Lang a annoncé sa démission de l’Institut du monde arabe. Ce dernier, avec Caroline Lang, sa fille, font l’objet d’une enquête du Parquet National Financier pour « blanchiment de fraude fi... scale aggravée », pour avoir co-fondé avec Epstein une société off-shore dans les Îles Vierges. La ministre déléguée chargée de la Francophonie, Éléonore Caroit était l’invitée de la matinale « Bonjour chez vous ! » pour réagir notamment à ces actualités. Éléonore Caroit déclare que le gouvernement « prend acte de la démission de Jack Lang et nous allons surtout nous atteler à nommer très rapidement quelqu’un pour le remplacer. Parce que l’Institut du monde arabe est un endroit incroyable, où nous construisons des ponts entre la France et le monde arabe. Je suis ministre, mais également avocate, dans le maniement de la preuve et la recherche de culpabilité, je ne m’en remets pas aux médias ou à ce que l’on peut voir sur les réseaux sociaux. Je m’en remets à des enquêtes en cours. Moi je pense surtout aux victimes, qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, qui ont déjà vécu tout ce que l’on sait, et qui se retrouvent aujourd’hui avec ce tribunal médiatique ». Éléonore Caroit revient également sur les fausses informations accusant Emmanuel Macron d’être impliqué dans les dossiers Epstein : « Il y a eu une affaire montée de toutes pièces avec des faux documents, témoignages et images. C’est Viginum qui a lancé l’alerte. Et c’est grâce au nouvel instrument du Quai d’Orsay, French Response, qui est un compte sur les réseaux sociaux pour réagir extrêmement vite, y compris à des fausses informations qui deviennent virales. Le but est de répondre à ces informations avec des faits, en y répondant de manière inattendue, avec humour, vous savez comment marchent les algorithmes. Il faut répondre à la désinformation avec les mêmes armes, mais évidemment par la vérité, avec des faits, donc avec des réponses virales ».

Voir plus