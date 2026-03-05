Public Sénat
Elisabeth Doineau : " Certains pays vivent la guerre, nous, c’est juste la hausse du carburant."

Le gouvernement convoque ce jeudi l’ensemble du secteur pétrolier dans la journée afin de limiter au maximum l’impact de l’envolée des prix des carburants sur le consommateur final. Elisabeth Doineau, sénatrice (Union Centriste) de la Mayenne était l’invitée de la matinale Bonjour Chez Vous. Elle appelle à la réelle solidarité face à la cri...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

23mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/06/2026

