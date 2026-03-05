Elisabeth Doineau : " Certains pays vivent la guerre, nous, c’est juste la hausse du carburant."

Le gouvernement convoque ce jeudi l’ensemble du secteur pétrolier dans la journée afin de limiter au maximum l’impact de l’envolée des prix des carburants sur le consommateur final. Elisabeth Doineau, sénatrice (Union Centriste) de la Mayenne était l’invitée de la matinale Bonjour Chez Vous. Elle appelle à la réelle solidarité face à la cri... se énergétique actuelle : « Nous devons être collectivement solidaires aussi les uns des autres. Les premiers jours, les gens se sont rués sur les stations-services au détriment des personnes qui travaillent et qui avaient besoin de l’essence et du gasoil. Moi, ce que je demande, c’est de la solidarité. Imaginez, il y a des pays, des peuples qui vivent la guerre, qui souffrent de morts et de blessés, et nous, nous souffrons que de la hausse du carburant. C’est terrible pour nous tous, en milieu rural, car nous avons besoin de l’essence et du gasoil tout le temps, mais, pouvons-nous être plus sobre en usage des carburants ? Je pense que oui. »

