Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Élisabeth Doineau : « Le Premier ministre a su trouver le chemin pour éviter la censure »

Le mardi 14 octobre, à 15 heures, devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre a annoncé la suspension de la réforme Borne sur les retraites et a renouvelé son renoncement au 49.3 lors de son discours de politique générale. La feuille de route est entièrement alignée sur les revendications du Parti Socialiste pour aboutir à un accord de non-ce...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/10/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !