Élisabeth Doineau : « Le Premier ministre a su trouver le chemin pour éviter la censure »

Le mardi 14 octobre, à 15 heures, devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre a annoncé la suspension de la réforme Borne sur les retraites et a renouvelé son renoncement au 49.3 lors de son discours de politique générale. La feuille de route est entièrement alignée sur les revendications du Parti Socialiste pour aboutir à un accord de non-ce... nsure. Les motions de censure de La France Insoumise et du Rassemblement National seront votées le jeudi 16 octobre. Pour Élisabeth Doineau, sénatrice (UC) de la Mayenne et rapporteure générale de la commission des affaires sociales au Sénat, « Sébastien Lecornu a bien montré ce qu'il attendait du Parlement, il a su trouver le chemin pour éviter la censure ». Cependant, elle admet que « à la vérité, la rupture, on la cherche encore. Les politiques ont des éléments de langage, il fallait trouver un terme qui puisse montrer que l'on allait vers un changement. Maintenant, je pense que le fait de ne pas utiliser le 49.3 est une vraie rupture ».

Voir plus