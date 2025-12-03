Public Sénat
Else Joseph : « La colère des agriculteurs face au Mercosur, je la redoute et je la comprends »

Après la détection d’un cas de dermatose sur un bovin, l’abattage de tout un troupeau a été ordonné dans une ferme des Bordes-sur-Arize en Ariège. Les syndicats agricoles locaux et la chambre d’agriculture ont proposé que seules les vaches contaminées soient abattues, et qu’une campagne de vaccination massive soit lancée. Un protocole expér...

