Else Joseph : « La colère des agriculteurs face au Mercosur, je la redoute et je la comprends »

Après la détection d’un cas de dermatose sur un bovin, l’abattage de tout un troupeau a été ordonné dans une ferme des Bordes-sur-Arize en Ariège. Les syndicats agricoles locaux et la chambre d’agriculture ont proposé que seules les vaches contaminées soient abattues, et qu’une campagne de vaccination massive soit lancée. Un protocole expér... imental refusé par le ministère de l’Agriculture. Des heurts ont éclaté entre les gendarmes et plusieurs dizaines d’opposants à l’abattage. Else Joseph, sénatrice (LR) des Ardennes, témoigne de la récurrence récente de ces abattages massifs pour des raisons sanitaires : « On a vécu ça déjà dans les massifs alpins cet été. Je comprends les agriculteurs, qui subissent coup après coup des crises successives, et je partage leur désarroi. Je travaille avec beaucoup d’agriculteurs sur mon territoire : nous ne sommes pas touchés par la dermatose, mais on a connu malheureusement d’autres crises, avec la fièvre catarrhale par exemple. Et la colère des agriculteurs, face à la PAC, au Mercosur, à la fois je la redoute et je la comprends ». Else Joseph est également revenue sur les coupes budgétaires dans le cadre de la commission de la culture : « Ce que l’on regrette c’est que le patrimoine paye le prix fort dans ces réductions budgétaires, notamment les monuments historiques, avec un grand nombre de projets mis à l’arrêt. On parle de Chambord, du Mont Saint-Michel mais surtout aussi les actions des DRAC qui vont être limitées, concernant tous les patrimoines auxquels nous sommes attachés, notamment les églises. C’est un mauvais budget dans un mauvais contexte budgétaire ».

