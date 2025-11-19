Emmanuel Capus : « On ne reconnaît plus le Sénat, il est à l’initiative de la majorité des taxes »

Le Sénat poursuit l’examen du budget. D’ores et déjà de nombreuses nouvelles taxes ont été votées par la Chambre haute pourtant plutôt mesurée d’habitude sur la hausse de la fiscalité : augmentation de la taxe sur la gaz, taxe sur les croisières internationales, augmentation de la taxe sur les petits colis, hausse de la taxe spéciale sur les... contrats d’assurance des automobilistes, élargissement de la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, prolongation de la contribution différentielle sur les hauts revenus, création d’une taxe sur les holdings et création d’un nouvel ISF. Face à une telle avalanche de nouvelles recettes, Emmanuel Capus, sénateur (Horizons) du Maine-et-Loire fustige « un Sénat que l’on ne reconnaît plus. Je l’ai dit avec fermeté dans les débats, et c’est ce qui m’a étonné, c’est que la grande majorité de ces taxes, ont été à l’initiative de la droite sénatoriale. On ne s’attend pas à ce que la majorité sénatoriale vote autant de nouvelles taxes. On a déjà les impôts les plus élevés de l’OCDE. On a bien compris que la situation économique ne permettait pas de les baisser, mais on aimerait au moins ne pas en créer de nouveaux ». Alors que les débats se tendent à l’Assemblée nationale en deuxième lecture du budget de la Sécurité sociale, Emmanuel Capus rappelle que « si le texte voté par l’Assemblée nationale suit la copie du Sénat, les députés Horizons le voteront. Mais la réforme des retraites est un de nos points de blocage, incontestablement. Il y a donc de très grandes chances que si les socialistes maintiennent leur position sur la suspension de la réforme des retraites, le budget ne soit pas voté ».

Voir plus