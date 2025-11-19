Public Sénat
Emmanuel Capus : « On ne reconnaît plus le Sénat, il est à l’initiative de la majorité des taxes »

Le Sénat poursuit l’examen du budget. D’ores et déjà de nombreuses nouvelles taxes ont été votées par la Chambre haute pourtant plutôt mesurée d’habitude sur la hausse de la fiscalité : augmentation de la taxe sur la gaz, taxe sur les croisières internationales, augmentation de la taxe sur les petits colis, hausse de la taxe spéciale sur les...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/12/2026

