Emmanuel Grégoire : « Rachida Dati a à l'évidence peur du débat et c'est irresponsable »

Le candidat du rassemblement de la gauche à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire était l’invité de la matinale Bonjour Chez Vous. À neuf jours des élections municipales, il a évoqué les enjeux de la campagne et notamment la difficulté à organiser des débats électoraux télévisés avec la candidate LR et MoDem Rachida Dati. Emmanuel Grégoire s...

Politique

Oriane Mancini

22mn

Jusqu'au 04/06/2026

