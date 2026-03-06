Emmanuel Grégoire : « Rachida Dati a à l'évidence peur du débat et c'est irresponsable »

Le candidat du rassemblement de la gauche à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire était l’invité de la matinale Bonjour Chez Vous. À neuf jours des élections municipales, il a évoqué les enjeux de la campagne et notamment la difficulté à organiser des débats électoraux télévisés avec la candidate LR et MoDem Rachida Dati. Emmanuel Grégoire s... e veut catégorique : « Rachida Dati ne peut pas se défausser, se cacher systématiquement, elle a à l’évidence peur du débat et je crois que c’est irresponsable. Qui peut prétendre être maire de Paris qui n’est même pas capable d’accepter un débat avec ses principaux adversaires ? C’est incompréhensible et on va continuer à mettre la pression. Il n’y a pas la démocratie pour les uns, et Rachida Dati qui fait ce qui veut de l’autre. Je pense que si elle ne le faisait pas, c’est un signe de faiblesse qui la disqualifie pour être maire de Paris. Se soustraire aux règles de bases d’un débat démocratique n’est, à mon avis, pas acceptable, ni responsable ».

