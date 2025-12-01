Emmanuel Grégoire : « Rachida Dati doit démissionner de son ministère pour faire campagne »

L’échéance électorale du 15 mars 2026 pour les municipales approche. La course s’est engagée entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati pour briguer la mairie de Paris. Emmanuel Grégoire, député et candidat (Parti Socialiste) à la mairie de Paris était l’invité de la matinale « Bonjour chez vous ! ». Emmanuel Grégoire refuse catégoriquement... toute union avec La France Insoumise, même au second tour : « Je ne peux pas travailler avec quelqu’un qui lance sa campagne en disant ‘il ne faut pas de maire socialiste à Paris’. Et ce n’est pas valable qu’à Paris. C’est un sujet de confrontation dans toutes les grandes villes de France, avec deux stratégies de gauche. Ce ne sont pas des gauches irréconciliables, puisque ce sont les électeurs qui se retrouvent et qui font un choix. À Paris, nous devons séduire des gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron. Je veux m’abstraire, me mettre au-dessus des querelles de partis : mon seul adversaire c’est la droite. Pour que Paris reste à gauche, il faut voter notre liste ». Emmanuel Grégoire accuse « Rachida Dati d’instrumentaliser à outrance son ministère au service de sa campagne. Je crois que personne n’en est dupe. Cela renvoie à quelque chose d’assez profond dans l’image qu’elle dégage : elle se croit tout permis. Je ne parle pas de ses affaires et de son renvoi en correctionnel, ça c’est le travail de la justice. Mais jamais un ministre n’a fait campagne pour une élection aussi majeure. Elle doit démissionner ».

