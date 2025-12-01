Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Emmanuel Grégoire : « Rachida Dati doit démissionner de son ministère pour faire campagne »

L’échéance électorale du 15 mars 2026 pour les municipales approche. La course s’est engagée entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati pour briguer la mairie de Paris. Emmanuel Grégoire, député et candidat (Parti Socialiste) à la mairie de Paris était l’invité de la matinale « Bonjour chez vous ! ». Emmanuel Grégoire refuse catégoriquement...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

23mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/12/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !