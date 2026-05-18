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Emmanuel Macron : la dernière marche ?

Dans un an, Emmanuel Macron quittera l'Elysée après 10 ans de pouvoir. Que peut-on attendre de cette dernière année de mandat. Les nominations de proches du président comme celle d'Emmanuel Moulin à la tête de la Banque de France s'accélèrent. Certains, dans les oppositions, dénoncent un « copinage ». Pour Elizabeth Martichoux, éditorialiste à ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/08/2026

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