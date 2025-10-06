Public Sénat
Bonjour chez vous !

Emmanuel Macron peut-il renommer Sébastien Lecornu ?

Après cinq semaines de blocage, existe-t-il encore une marge de manœuvre pour un nouveau Premier ministre sans un retour aux urnes ? Entre les exigences du Parti Socialiste sur la suspension de la réforme Borne sur les retraites et la censure automatique brandie par Les Républicains en cas de la nomination d’un gouvernement de gauche : quel choix a Emm...

Publié le

Invité

Berengère Bonte

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

37mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/10/2026

Bonjour chez vous !