Bonjour chez vous !

Entretien avec Gérard Larcher : le débrief

Suite à notre entretien spécial avec le président du Sénat, Gérard Larcher, nous effectuons un débrief de ces annonces sur les nombreux sujets qu’il a pu aborder : l’accentuation des tensions et la volte-face de Donald Trump sur le conflit russo-ukrainien, la reconnaissance de l’État palestinien par le président de la République Emmanuel Macro...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

9mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/09/2026

