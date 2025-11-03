Public Sénat
Éric Coquerel : « C’est pratique pour le gouvernement que le budget passe au Sénat sans vote »

Malgré des centaines d’heures de débats à l’Assemblée nationale et des milliers d’amendements votés, la date du vote du volet « recettes » du texte budgétaire a été repoussée à cause du nombre d’amendements qu’il reste à examiner. Éric Coquerel, député (LFI) de Seine Saint-Denis et président de la commission des finances de l’Ass...

Eric Coquerel

Politique

Oriane Mancini

20mn

Jusqu'au 03/11/2026

