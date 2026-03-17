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Bonjour chez vous !

Éric Coquerel : « Olivier Faure essaie de se tirer comme il peut d’une ligne catastrophique »

Un des enseignements principaux du premier tour des municipales 2026 est la montée des extrêmes. Principalement avec le parti Rassemblement National qui s’implante davantage et la constatation d’une percée des Insoumis. À Marseille et à Paris les socialistes refusent de s’allier aux insoumis, tandis qu’à Nantes, Strasbourg, Toulouse, Limoges, L...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

21mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/06/2026

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