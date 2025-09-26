Éric Coquerel : « Pour le bien du pays, il faut remettre en question le mandat présidentiel »

20 jours après sa nomination à Matignon, Sébastien Lecornu semble enlisé dans les négociations pour tenter de former une coalition gouvernementale. Comment le Premier ministre peut-il s’assurer la non-censure de la gauche ? Pour Éric Coquerel, député (LFI) de Seine Saint-Denis et président de la commission des finances à l’Assemblée nationale,... « il faut un retour au peuple. Nous souhaitons une élection présidentielle car le problème part de l’Élysée, et dans la Ve République tout procède de là. On ne peut pas continuer un an de plus avec des gouvernements minoritaires qui essayent d’imposer une politique minoritaire qui est, en plus, mauvaise ». Le député insoumis est également revenu sur la condamnation à 5 ans de prison ferme avec exécution provisoire jeudi dernier de Nicolas Sarkozy. Pour Éric Coquerel : « Les accusations sur les juges, vu la gravité du dossier, sont déplacées. Sur l’exécution provisoire, tout ceux qui ont voté des aggravations de peine, les emprisonnements pour un oui ou pour un non, le fait que l’on passe désormais de deux à un an le fait d’avoir droit à des peines de substitution, tous ces camps-là, qui sont souvent autour de Nicolas Sarkozy, se regardent aujourd’hui dans la glace ».

