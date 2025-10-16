Public SÃ©nat
Bonjour chez vous !

Ã‰ric Kerrouche : Â« Emmanuel Macron est un pervers polymorphe, il envenime tous les domaines Â»

SÃ©bastien Lecornu a annoncÃ© mardi 21 octobre, devant lâ€™AssemblÃ©e nationale, quâ€™une lettre rectificative avait Ã©tÃ© envoyÃ©e au Conseil dâ€™Ã‰tat sur la suspension de la rÃ©forme des retraites. Cela fait rentrer la suspension dans le texte initial du gouvernement sur le PLFSS (le budget de la sÃ©curitÃ© sociale). Câ€™est une garantie quâ€™en cas dâ€™Ã...

Politique

Oriane Mancini

27mn

Jusqu'au 22/10/2026

