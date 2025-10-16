Ã‰ric Kerrouche : Â« Emmanuel Macron est un pervers polymorphe, il envenime tous les domaines Â»

SÃ©bastien Lecornu a annoncÃ© mardi 21 octobre, devant lâ€™AssemblÃ©e nationale, quâ€™une lettre rectificative avait Ã©tÃ© envoyÃ©e au Conseil dâ€™Ã‰tat sur la suspension de la rÃ©forme des retraites. Cela fait rentrer la suspension dans le texte initial du gouvernement sur le PLFSS (le budget de la sÃ©curitÃ© sociale). Câ€™est une garantie quâ€™en cas dâ€™Ã... ©chec du vote du budget, et de passage par ordonnances du budget, la suspension soit bien appliquÃ©e. Cependant, le prÃ©sident de la RÃ©publique, depuis la SlovÃ©nie, a dÃ©clarÃ© que la rÃ©forme des retraites ne subissait Â« ni une abrogation, ni une suspension, mais seulement un dÃ©calage Â». Suite Ã cette intervention, Ã‰ric Kerrouche, sÃ©nateur PS des Landes, vice-prÃ©sident de la dÃ©lÃ©gation sÃ©natoriale des collectivitÃ©s territoriales et de la dÃ©centralisation, estime que Â« Emmanuel Macron est un pervers polymorphe, il est destructeur dans tous les domaines. Ã€ chaque fois quâ€™il fait une prise de parole, il vient envenimer les choses. Quel est le plaisir pour le prÃ©sident de la RÃ©publique de mettre des difficultÃ©s au Premier ministre quâ€™il a nommÃ© deux fois ? Pourquoi perturber le dÃ©bat parlementaire volontairement ? Quelquâ€™un qui a Ã©tÃ© dÃ©savouÃ© de maniÃ¨re successive et aussi importante, devrait apprendre Ã se taire, mais manifestement il nâ€™en est pas capable. Â» Ã‰ric Kerrouche est Ã©galement revenu sur le dÃ©bat lancÃ© sur lâ€™exÃ©cution provisoire depuis lâ€™incarcÃ©ration de Nicolas Sarkozy : Â« Jâ€™invite tout le monde Ã consulter le document de justice qui fait 400 pages, et qui montre bien quâ€™il y a, sur la situation de N. Sarkozy, plus que des doutes et des soupÃ§ons. Je ne comprends pas que lâ€™on ait une droite et une extrÃªme droite qui nous demandent sans cesse dâ€™Ãªtre sÃ©vÃ¨res, quâ€™il nâ€™y ait pas de possibilitÃ© de rÃ©cidive, que justement on condamne dÃ¨s le dÃ©part avec une exÃ©cution provisoire des peines, mais quand ce sont elles-mÃªmes qui sont concernÃ©es, M. Sarkozy ou Mme le Pen, Ã§a sâ€™appliquerait Ã tout le monde sauf Ã eux Â».

