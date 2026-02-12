Public Sénat
Éric Kerrouche : « Il y a régulièrement dans le débat politique des expressions antisémites »

Dans une interview ce week-end, Emmanuel Macron a exprimé des positions sur la France Insoumise concernant la question de l’antisémitisme. Il dénonce des « expressions antisémites » au sein du parti et soutient l’étiquetage politique du mouvement à « l’extrême gauche ». Éric Kerrouche, sénateur (PS) des Landes réagissait à cette interven...

