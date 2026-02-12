Éric Kerrouche : « Il y a régulièrement dans le débat politique des expressions antisémites »

Dans une interview ce week-end, Emmanuel Macron a exprimé des positions sur la France Insoumise concernant la question de l’antisémitisme. Il dénonce des « expressions antisémites » au sein du parti et soutient l’étiquetage politique du mouvement à « l’extrême gauche ». Éric Kerrouche, sénateur (PS) des Landes réagissait à cette interven... tion sur la matinale « Bonjour chez vous ». Pour Éric Kerrouche : « L’antisémitisme a été pendant longtemps un poison de la vie politique française depuis l’affaire Dreyfus. Il n’y a pas à rentrer dans les détails, c’est un comportement global qui n’est pas acceptable. Ce n’est pas une opinion, c’est un délit. Ensuite il y a les conséquences qu’envisagent Emmanuel Macron du strict point de vue de la classification politique de tel ou tel parti. Il y a des expressions antisémites dans le débat politique de manière régulière. Mais sur la stigmatisation d’un parti, on va coller des étiquettes sur les uns en oubliant ce que font les autres. Toute expression en ce sens, et d’où qu’elle vienne, est condamnable ». Éric Kerrouche est également revenu sur les inondations ces derniers jours dans les Landes : « On voit bien avec le dérèglement climatique que ce genre d’évènement extrême se multiplie. Dans le sud-ouest ça a pris la forme des inondations et d’une tempête qui est passée dans mon département. Je pense que l’on ne s’intéresse pas beaucoup à ces sujets, et qu’en tout cas ils passent à l’arrière de l’actualité, alors que pour les gens qui vivent ces évènements au quotidien, cela devient de plus en plus compliqué. Il faut que l’on voie les choses en face, et qu’on s’attelle à répondre à des vrais problèmes, et pas à des polémiques souvent superficielles. Sinon on oublie que de manière structurelle, nous allons vers un autre monde, et que nos départements seront touchés progressivement ».

