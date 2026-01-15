Public Sénat
Bonjour chez vous !

Éric Lombard : « Les statistiques démontrent une suroptimisation fiscale des plus hauts revenus »

Lors d'un entretien dans « Libération », l'ancien ministre de l'Économie Éric Lombard, sous le Premier ministre François Bayrou, a affirmé que des milliers de Français parmi les plus fortunés, échapperaient à l'impôt sur le revenu. Le président de la commission des finances du Sénat, Claude Raynal, et son homologue de l'Assemblée nationale, É...

Publié le

Invité

Éric Lombard

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

23mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/04/2026

