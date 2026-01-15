Éric Lombard : « Les statistiques démontrent une suroptimisation fiscale des plus hauts revenus »

Lors d'un entretien dans « Libération », l'ancien ministre de l'Économie Éric Lombard, sous le Premier ministre François Bayrou, a affirmé que des milliers de Français parmi les plus fortunés, échapperaient à l'impôt sur le revenu. Le président de la commission des finances du Sénat, Claude Raynal, et son homologue de l'Assemblée nationale, É... ric Coquerel, ont demandé à Bercy des chiffres. Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics et Roland Lescure, actuel ministre de l'Économie, contestent les déclarations d'Éric Lombard. Éric Lombard maintient malgré tout ses propos : « Nous savons que pour des personnes ayant des revenus et des patrimoines importants, se sont développées des techniques légales qui permettent de baisser fortement la base fiscale. C'est documenté, d'ailleurs il y a des moyens sur lesquels nous travaillons pour corriger cela. Il faut que les éléments statistiques soient publiés ». Éric Lombard explique que « les équipes de Bercy sont tout à fait capables de regarder le patrimoine de nos concitoyens les plus fortunés, ils ont par définition les revenus déclarés. S'il y a un écart trop important entre les revenus déclarés et le patrimoine, ça veut bien dire qu'il y a suroptimisation et que cela doit être corrigé. Amélie de Montchalin a contesté, mais je ne veux pas polémiquer. Les chiffres vont être publiés, en tout cas moi je souhaite qu'ils soient publiés ».

