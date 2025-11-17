Ã‰ric Piolle : Â« Les ministres de lâ€™IntÃ©rieur successifs sâ€™achÃ¨tent un nom face au narcotrafic Â»

Lâ€™actualitÃ© a mis la question du narcotrafic au centre des prÃ©occupations politiques ces derniers jours. A Grenoble, gangrenÃ©e par le trafic de stupÃ©fiants, un mineur est dans le coma aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© touchÃ© par trois balles sur un point de deal dans la nuit du samedi au dimanche. Pour Ã‰ric Piolle, maire (Les Ã‰cologistes) de Grenoble : Â« La sociÃ... ©tÃ© franÃ§aise est en Ã©chec face au narcotrafic. Les ministres de lâ€™IntÃ©rieur successifs sont en Ã©chec. La consommation de drogues a explosÃ© en France. Depuis 2002, nous avanÃ§ons la mÃªme stratÃ©gie quâ€™avec Nicolas Sarkozy, on rÃ©pÃ¨te â€˜fermetÃ© et tolÃ©rance zÃ©roâ€™, comme sâ€™il y avait quelquâ€™un qui voulait un peu de tolÃ©rance pour le narcotrafic. On rÃ©pÃ¨te, il y a eu M. Sarkozy, M. Valls, M. Darmanin, M. Retailleauâ€¦ Ils se sont tous achetÃ© un nom Â». Lâ€™Ã©dile de Grenoble poursuit : Â« Il y a quelques annÃ©es, il y avait une commissaire Ã Grenoble, qui a voulu dire â€˜il nâ€™y a que deux camps, soit vous Ãªtes avec la police dans la lutte contre le narcotrafic, soit vous Ãªtes complicesâ€™. Donc elle avait dit aux salariÃ©s dâ€™un bailleur social, des salariÃ©s de proximitÃ©, ceux qui sont en premiÃ¨re ligne, qui travaillent pour les locataires : â€˜on va ouvrir lâ€™appartement et on va marquer que vous Ãªtes dans le bon campâ€™. Ils se sont exÃ©cutÃ©s, ordre de la police. Le lendemain, ils ont Ã©tÃ© convoquÃ©s par les dealers. Ils ont dÃ» se mettre en arrÃªt maladie pour encaisser le choc. Et ils y sont retournÃ©s. Mais pendant six semaines il nâ€™y avait plus personne dans le quartier, les locataires ont Ã©tÃ© abandonnÃ©s Â».

