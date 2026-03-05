Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Estrosi/Ciotti : duel fratricide à Nice

Brice Soccol, politologue, essayiste et co-auteur du livre : “L'écharpe et les tempêtes : Face aux maires, la défiance inattendue ?” était face à Jean-Baptiste Forray, rédacteur en chef délégué de La Gazette des communes et auteur du livre “Les Frères ennemis de la Côte” lors du débat de la matinale Bonjour Chez Vous. Les deux intervenant...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

31mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/06/2026

