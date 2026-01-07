Étienne Blanc : « Il faut une coalition avec les États-Unis pour détruire le régime iranien »

Alors que la répression des manifestations en Iran inquiète les pays occidentaux, le sénateur (LR) du Rhône Étienne Blanc dénonce les procès « rapides » qui pourraient être organisés avec la menace de la peine de mort : « Ce qui se passe en Iran appelle la France à une véritable réaction. Cette démocratie du verbe doit se transformer et deven... ir une démocratie de l’action. Aujourd’hui l’Europe est d’une impuissance invraisemblable vis-à-vis du régime iranien. Nous devons, avec les États-Unis, participer à une coalition pour aller détruire le régime des mollahs, car il ne nous entendra pas. Maintenant la rue est là, ce sont des milliers d’iraniens qui disent qu’ils n’en peuvent plus. Il faut que l’Occident profite de cela ». La loi narcotrafic, adoptée le 29 avril 2025 dote l’État de moyens dans la lutte contre la montée du narcotrafic : création d’un parquet national anticriminalité organisée, prisons renforcées et statut de « repenti ». Co-auteur du texte avec le sénateur Jérôme Durain, Étienne Blanc pointe que seuls 14% des décrets de la loi ont été mis en vigueur en huit mois : « Vous avez des décrets qui tournent d’un ministère à l’autre, vous avez le Conseil d’État qui se prononce, et vous avez un gouvernement qui passe son temps à créer des normes, donc il crée des administrations au service des normes, on les empile. Cette impuissance publique d’agir rapidement c’est une marque de notre démocratie contemporaine. Mais je crois que nous sommes à bout de souffle ».

Voir plus