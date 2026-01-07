Public Sénat
Étienne Blanc : « Il faut une coalition avec les États-Unis pour détruire le régime iranien »

Alors que la répression des manifestations en Iran inquiète les pays occidentaux, le sénateur (LR) du Rhône Étienne Blanc dénonce les procès « rapides » qui pourraient être organisés avec la menace de la peine de mort : « Ce qui se passe en Iran appelle la France à une véritable réaction. Cette démocratie du verbe doit se transformer et deven...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/04/2026

