Examen du budget : premiers débats, premiers revers

Cap sur l’Assemblée nationale où les députés débattent en hémicycle depuis la fin de la semaine dernière du projet de budget pour 2026. Les deux premiers jours de discussion ont abouti à plusieurs amendements : la suppression du gel du barème de l’impôt sur le revenu, la défiscalisation des heures supplémentaires et des pensions alimentaires,... le rabotage de la niche fiscale des journalistes... C’est au total plus de 3 milliards de dépenses supplémentaires prévues. Pour Émilie Zapalski, communicante et fondatrice agence de Émilie Conseils : « On pensait qu’il y aurait censure tout de suite, et que le gouvernement Lecornu II tomberait. On peut se réjouir que l’on débatte sur le fond à l’Assemblée nationale, autour de ce texte budgétaire. Mais c’est très loin d’être gagné pour le gouvernement. Après la confrontation à l’Hémicycle il y a le passage au Sénat, et il y a aussi le PLFSS (le budget de la sécurité sociale, qui suit le budget de l’État en commission des finances) ». Pour Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regards : « Le texte budgétaire et la manière dont il est débattu ne permet pas que se tracent des horizons pour la France, ou même que les Français comprennent ce qu’il est en train de se passer. On a de nombreuses forces politiques en place qui sont loin d’être convergentes. C’est un budget ‘Frankenstein’, comme le disait le président de la commission des finances, où chacun essaye d’échanger des carottes contre des tomates. C’est un ‘jeu’ parlementaire, j’aimerais maintenant qu’on parle de politique ».

