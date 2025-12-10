Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Fabien Genet sur la dermatose : "Le gouvernement prend les moins mauvaises décisions"

Sacrifice inacceptable ou incontournable ? L'abattage d'un troupeau entier de bovins dès le premier cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) alimente la colère agricole. Une position gouvernementale que le sénateur LR de Saône-et-Loire Fabien Genet acquiesce sur notre plateau. "Je crois que le gouvernement prend les moins mauvaises décisions, il fai...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/03/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !