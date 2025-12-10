Fabien Genet sur la dermatose : "Le gouvernement prend les moins mauvaises décisions"

Sacrifice inacceptable ou incontournable ? L'abattage d'un troupeau entier de bovins dès le premier cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) alimente la colère agricole. Une position gouvernementale que le sénateur LR de Saône-et-Loire Fabien Genet acquiesce sur notre plateau. "Je crois que le gouvernement prend les moins mauvaises décisions, il fai... t confiance aux scientifiques, il fait confiance aux vétérinaires. Je crois que nous avons la chance en France d'avoir un système sanitaire très efficient, avec sur le terrain des vétérinaires ruraux qui connaissent la profession, qui sont en parfait dialogue avec les agriculteurs. Cette maladie est arrivée très tard en France, elle est arrivée à l'été, et je crois que tout est fait pour l'éradiquer sur le sol français... Et pour cela, ça passe par les trois piliers de la stratégie qui a été mise en place par le gouvernement : que ce soit le dépeuplement des foyers qui sont touchés, que ce soit la vaccination autour mais également l'interdiction des déplacements des bovins. L'idée c'est de pouvoir éradiquer cette maladie, ce virus sur le sol français ".

