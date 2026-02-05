Fabrice Barlesi : « Nous sommes assez mauvais en France pour le dépistage du cancer »

Si la majorité des cancers restent associés au vieillissement de la population, une augmentation de 70% des cas chez les sujets « jeunes », moins de 40 ans, est constatée depuis les années 1990. C’est le triste constat que réalise Fabrice Barlesi, directeur général de l’Institut Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe,... invité de la matinale « Bonjour chez vous ! ». Avec plus de 400.000 cancers diagnostiqués par an, la France est le pays champion du monde en taux d’incidence. Fabrice Barlesi acte « exactement 460.000 diagnostics du cancer par an en France, c’est à peu près 1.200 diagnostics par jour. Et malheureusement ils ne sont pas tous dépistés, ce sont parfois des maladies à un stade plus avancé qui sont diagnostiquées. (…) Il y a un certain nombre d’expositions dont on pense qu’elles peuvent avoir un rapport : l’exposition aux microplastiques, aux pesticides, à la pollution, à la consommation de produits ultra-transformés. Mais on a quatre facteurs sur lesquels on est certain qu’ils ont un lien avec l’apparition du cancer : tabac, alcool, sédentarité et surpoids ». Fabrice Barlesi constate que « nous sommes assez mauvais en France dans le dépistage du cancer. Nous avons trois dépistages organisés aujourd’hui : le cancer du sein, le cancer du côlon et le cancer du col. La ministre de la Santé a annoncé hier le lancement d’expérimentation de dépistage pour le cancer du poumon, qui seront, je l’espère, rapidement généralisées. Mais notre taux d’adhésion au dépistage, donc le nombre de personnes qui devraient le faire et qui le font vraiment, n’est pas bon : c’est un peu moins de 50% pour le cancer du sein. Or, il est démontré, sans aucun doute possible, que ces dépistages diminuent la mortalité par cancer de façon significative ».

Voir plus