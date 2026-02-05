Public Sénat
Fabrice Barlesi : « Nous sommes assez mauvais en France pour le dépistage du cancer »

Si la majorité des cancers restent associés au vieillissement de la population, une augmentation de 70% des cas chez les sujets « jeunes », moins de 40 ans, est constatée depuis les années 1990. C’est le triste constat que réalise Fabrice Barlesi, directeur général de l’Institut Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe,...

