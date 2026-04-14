Face à l’Algérie, quelle ligne diplomatique pour la France ?

A l’issue de l’entretien avec l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, le directeur de la nouvelle revue politique Arnaud Benedetti et l’éditorialiste politique Françoise Degois sont revenus sur les relations diplomatiques tumultueuses entre l’Algérie et la France. Pour Arnaud Benedetti : « Il y a quelque chose de très intéressant qu’il... faut lire entre les lignes. Il a dit ‘on ne peut pas finalement vivre toujours dans la politique de la rancœur’. Ce message s’adresse aux autorités algériennes. Il faut savoir tourner la page ». Françoise Degois rebondit sur l’actualité du jour avec l’arrivée historique du Pape Léon XIV en Algérie. Pour l’éditorialiste, c’est symbolique : « Je dis qu’on oublie toujours que le pape est très grand diplomate et celui-là, il va falloir le regarder parce que dans le moment totalement chaotique. C’est un homme extrêmement théologien, et diplomate. »

Voir plus