Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Fin de vie : faut-il reconnaître un droit à mourir ?

Faut-il légaliser le suicide assisté ? Avec le début des discussions au Sénat sur le texte de loi sur la fin de vie, la matinale « Bonjour chez vous ! » organise un débat sur la question. Pour le moment, le texte prévoit une aide à mourir pour des patients condamnés par la maladie, qui refusent une agonie prolongée. Le patient s’administrerait l...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

31mn

Disponibilité

Jusqu'au 21/04/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique