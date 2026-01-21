Fin de vie : faut-il reconnaître un droit à mourir ?

Faut-il légaliser le suicide assisté ? Avec le début des discussions au Sénat sur le texte de loi sur la fin de vie, la matinale « Bonjour chez vous ! » organise un débat sur la question. Pour le moment, le texte prévoit une aide à mourir pour des patients condamnés par la maladie, qui refusent une agonie prolongée. Le patient s’administrerait l... ui-même le produit létal, sauf s’il n’est pas physiquement en mesure de le faire. Laurence Garnier, sénatrice (LR) de Loire-Atlantique, estime que « la législation sur la fin de vie aux Pays-Bas est ce à quoi nous ne voulons surtout pas arriver. Et c’est tout le travail que nous sommes en train de conduire. On constate que dès que l’on ouvre une porte, parce qu’on veut entendre la souffrance de patients en fin de vie, on arrive, sous couvert de lois d’exception qui ne concernent que quelques cas, à ce que proposent aujourd’hui les Pays-Bas : se voir proposer un droit à l’euthanasie à partir de 74 ans ». Alain Claeys, ancien député (PS), rappelle que dans la loi Claeys-Leonetti de 2016 dont il est co-auteur : « on autorise une sédation profonde et continue jusqu’au décès, avec l’arrêt de tous les traitements, l’hydratation et l’alimentation artificielles constituant un traitement. En ce qui me concerne, c’est une aide à mourir. Pourquoi nous n’avons pas utilisé le terme « d’euthanasie » ou de « suicide assisté » ? Parce que ce n’est pas le choix entre la vie ou la mort. La mort elle est là, la seule question que la société peut se poser est ‘quel est le chemin le moins pire pour la personne ?’ ». Ségolène Perruchio, présidente de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, a immédiatement réagi aux propos d’Alain Claeys : « Vous avez dit que ‘la mort est déjà là’. Pour moi, qui suis médecin aux soins palliatifs, qui depuis 20 ans accompagnent des phases de fin de vie : la mort n’est jamais déjà là. Certes c’est parfois la vie difficile, c’est parfois la vie à l’ombre de la mort, et notre travail est de les soulager, notamment avec la sédation dans certains cas, mais c’est toujours d’accompagner la vie, et cette différence est fondamentale ».

