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Bonjour chez vous !

Fin des municipales, début de la campagne présidentielle

Au surlendemain du résultat des municipales, chacun fait son bilan sur les principaux enseignements à en tirer. Rivalités, tensions et alliances inédites, la campagne municipale a été marquée par des enjeux concrets et locaux, avec, pour certains partis, une résonance nationale. Le scrutin a été marqué également par des surprises électorales, le...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

32mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/03/2027

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