Florence Blatrix Contat : « Les exigences des socialistes sont claires, la balle est à Lecornu »

Le Parti Socialiste est à nouveau reçu ce 1er décembre par Sébastien Lecornu pour aborder l’avenir du budget de la Sécurité sociale. Boris Vallaud, député et chef du groupe parlementaire PS à l’Assemblée nationale a prévenu : « ça peut mal se terminer : s’il n’y a pas de compromis, 49.3 ou pas, il n’y aura pas de budget ». Florence Bl... atrix Contat, sénatrice (PS) de l’Ain, reprend la rhétorique du compromis : « Les socialistes sont à la recherche d’un accord. La loi spéciale serait catastrophique et obligerait à reprendre les débats budgétaires. Les ordonnances ne sont pas une option car c’est l’exclusion du Parlement. La suspension de la réforme des retraites et le doublement des franchises médicales sont les lignes rouges du Parti Socialiste. Maintenant, la balle est dans le camp de Sébastien Lecornu ». En pleine crise du logement, la sénatrice alerte : « Je suis dans un département avec deux métropoles voisines : lyonnaise et genevoise. Le prix du logement ne cesse de flamber et la part des loyers et des remboursements prend une place de plus en plus importante dans le budget des ménages. Le logement est à l’arrêt depuis le premier mandat d’Emmanuel Macron, il faut le relancer et le rendre plus accessible ».

