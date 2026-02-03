Public Sénat
Franck Menonville : « Je ne comprends pas le principe de précaution soulevé contre la loi Duplomb »

Pour la première fois ce mercredi, une pétition était débattue à l’Assemblée nationale. Cette pétition contre la Loi Duplomb avait rassemblé un record de 2,1 millions de signataires, dépassant le seuil minimal des 500.000 signatures pour être examinée dans l’Hémicycle. La loi Duplomb vise à « lever les contraintes à l’exercice du métier...

Politique

Oriane Mancini

25mn

Jusqu'au 13/05/2026

